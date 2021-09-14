Михалик: «Не думаю, что Луческу доверит Буяльскому место в старте на «Бенфику»
Буяльский и Шкурин – в старте «Динамо» на матч с «Бенфикой»
Хавбек киевлян успел восстановиться к старту сезона в Лиге чемпионов
20:50
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу и наставник «орлов» Жорже Жезуш определились с составами на игру. Отметим, что в стартовом составе хозяев сыграет ранее травмированный хавбек Виталий Буяльский. Экс-форвард «бело-синих» Роман Яремчук выйдет с первых минут в футболке гостей.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Бенфика». Начало – в 22:00.
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