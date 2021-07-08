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Буяльский: «На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы»

Полузащитник – о тренировках команды в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Буяльский: «На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал пресс-службе клуба работу на первом сборе команды в Швейцарии.

«Самое главное, что обошлось без травм. На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы, тренировали выносливость и скорость. В принципе, неплохо провели спарринги. Да, побед не было, но тренерскую установку, как по мне, выполняли процентов на 90».

На матч с «Люцерном» ты вышел с капитанской повязкой. Игра давалась непросто, но вам все же удалось вырвать ничью…

«Так сложилось, что нам быстро забили два мяча, и было сложно отыграться. В принципе, можно сказать, что после 15-й минуты мы контролировали игру, неплохо действовали, и были вознаграждены за свои старания в концовке встречи».

Насколько важно восстановление для футболистов? Неоднократно доводилось видеть вас в термальных водах, и тренерский штаб к этому относится положительно…

«Я бы сказал, что это основное восстановление. Плюс массаж, бассейн, СПА. В принципе, все понравилось, и раз сбор обошелся без травм, значит, и восстановление было на уровне».

Сборников встречаем на позитиве?

«Думаю, ребята отдохнут еще немного после изнурительного турнира. Им потребуется пауза — не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Они были долгое время без семей, жен, детей, и им необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к работе».

«Динамо» уже вернулось в Украину.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Виталий Буяльский

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