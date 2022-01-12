Буяльский: «На сборах в Испании у нас очень интересные соперники»

Команда скоро приступит к работе

Виталий Буяльский / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал клубной пресс-службе о рождении второго ребенка, а также поделился ожиданиями от сборов киевской команды в Испании:

«В отличие от прошлого года, во время нынешнего зимнего отпуска мы с супругой и детьми решили остаться в Киеве и не ездить в теплые страны на море, так что, боюсь, ничего интересного рассказать не смогу. Новый год и Рождество также провел дома с семьей, в этот раз мы мало, где бывали. Только на пару дней ездили к моим родителям в родную Калиновку».

29 октября у вас родился сын, сильно ли изменилась ваша жизнь в связи с появлением братика у вашей старшей дочери?

«Нет, не сильно, ведь у нас это второй ребенок. Дочка более взрослая, с удовольствием помогает с малышом. Как его назвали? Даниил».

Как чувствуете, морально и физически переключились, отдохнули?

«Да, конечно. Думаю, отдыха уже достаточно, можно приступать к работе. Если бы я куда-то летал, возможно, захотелось бы еще отдохнуть, а поскольку уже надоело находиться на одном месте, хочется тренироваться».

Выполняли ли индивидуальную программу во время отпуска?

«Да, конечно. Да и мне уже не 15 лет, я и сам хорошо знаю, как мне необходимо правильно проводить отпуск и готовиться, чтобы потом было легче входить в работу. Даже если полностью выполнять программу, на сборах работа совсем другая, и справляться с ней, может, и легче, но не настолько, как многие говорят – это я могу сказать из собственного опыта».

Чего ожидаете от предстоящих сборов с Мирчей Луческу? Вы уже бывали в Испании?

«Именно в том месте, где мы будем готовиться в этот раз, я еще никогда не был, как, наверное, и остальные ребята. Что касается тренировочной работы, ожидаю, что она будет примерно такой же, как и прошлой зимой, также, наверняка, будет много спаррингов: 4 за 10 дней – это очень неплохо. Плюс соперники очень интересные. С такими командами приятно играть и можно посмотреть, на что способен. Оптимальную форму мы наберем, наверное, уже ближе к концу февраля. Только тогда можно будет говорить о каком-то уровне».

Киевляне выйдут из отпуска 13-го января, а уже 17-го января – вылетят из Украины на первые из трех зимних сборов.

Команда Луческу сыграет в Испании с главной сенсацией еврокубка.