Буяльский рассказал об очередной травме Вербича

Буяльский и Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал в интервью пресс-службе клуба уровень жесткости игры в контрольном матче против «Униона» (1:1). Также хавбек рассказал о травме нападающего Беньямина Вербича.

Мистер говорит идти в стыки или беречься от них? Нужно играть за партнеров до конца, идти в борьбу, но есть борьба, которой можно избежать благодаря быстрому приему мяча, передачам. Если будем быстро играть, соперники не будут за нами успевать и, соответственно, не будет такого количества жестких стыков.

Состояние Вербича? Я спросил у него после матча. Он ответил, что чувствует себя неплохо, но плечо еще побаливает. Думаю, сделают обследование и скажут.

Он принял в центре поля мяч, прокинул. Под него подкатились, и он упал. Приземлился на плечо.