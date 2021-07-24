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Буяльский рассказал об очередной травме Вербича

Словенец получил повреждение уже во втором матче после восстановления
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Буяльский рассказал об очередной травме Вербича
Буяльский и Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал в интервью пресс-службе клуба уровень жесткости игры в контрольном матче против «Униона» (1:1). Также хавбек рассказал о травме нападающего Беньямина Вербича.

Жесткая игра? Наверное, в Германии такой чемпионат, и команда привыкла так играть. А может быть, она выдалась такой, потому что в таких матчах не задействуется система VAR.

Мистер говорит идти в стыки или беречься от них? Нужно играть за партнеров до конца, идти в борьбу, но есть борьба, которой можно избежать благодаря быстрому приему мяча, передачам. Если будем быстро играть, соперники не будут за нами успевать и, соответственно, не будет такого количества жестких стыков.

Состояние Вербича? Я спросил у него после матча. Он ответил, что чувствует себя неплохо, но плечо еще побаливает. Думаю, сделают обследование и скажут.

Он принял в центре поля мяч, прокинул. Под него подкатились, и он упал. Приземлился на плечо.

Напомним, лишь недавно Вербич присоединился к общей группе после полугода восстановления.

Сергей Стаднюк
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Теги

Беньямин Вербич Виталий Буяльский Динамо Киев травмы Унион Берлин

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