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Буяльский: «Шахтер» нас боится»

Хавбек обратил внимание на большие траты «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:52
Буяльский: «Шахтер» нас боится»
Виталий Буяльский / фото - dynamo.kiev

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о подготовке команды к новому сезону чемпионата, и высказал свое отношение к соцсетям.

Сейчас говорят, что футболисты должны быть открытыми, топ-звездами. Такого ждут от вас.

«Я, наверное, еще из того поколения футболистов, которые не любят фотографироваться. Как там говорят: «Футболисты сейчас уже не те, вот раньше были игроки…». И я еще из того поколения, когда еще не было интернета, Инстаграма, фотки не делали».

Ты инстаграм не ведешь почти?

«У меня его нет, только у жены. Мне как бы комфортно и без него, ведь там больше негатива, чем позитива».

А как же развитие своего бренда, рекламные интеграции?

«Нужно на футбольном поле себя показывать, и тогда все будет хорошо. Все будут тогда знать, чем ты станешь после карьеры заниматься».

На этих сборах у «Динамо» были очень серьезные соперники, я даже не припомню, когда раньше с такими командами играли…

«Игры были очень сильные, хорошие соперники. Были интересно играть, ведь они и нам давали играть, и сами это делали, а не стояли в обороне. Было очень интересно! Эти команды – это больше подготовка к Лиге чемпионов, чем к чемпионату. В нашем чемпионате некоторые команды немного по-другому играют».

Ты видел уже обновленный «Шахтер», который потратил 46 млн на трансферы?

«Посмотрим. Значит, они нас боятся, раз так много денег тратят».

Помимо подписания главным тренером итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, «Шахтер» также приобрел несколько футболистов: Лассина Траоре, Педриньо и Марлона.

Также «горняки» подписали 17-летнего бразильца, который присоединится к команде лишь через полтора года.

Напомним, также «Шахтер» хочет подписать воспитанника «Барселоны».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Динамо Киев Виталий Буяльский Шахтер Донецк

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