«Было сложно навещать отца в тюрьме на Рождество». Жесть из семьи игрока сборной Финляндии
Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов рассказал HS о своем отце, который из-за драки в состоянии алкогольного опьянения сидел за решеткой:
«В то время я не понимал, насколько плохим был мой отец. Я сквозь пальцы смотрел на его состояние.
Было сложно навещать его в тюрьме на Рождество. Тогда он пробыл там пару недель. В 15 лет я пошел повидаться с отцом в тюрьму и поговорить с ним по телефону. Когда сейчас произношу это вслух, то звучит довольно дико.
Мне приходилось звонить ему после той драки в машине скорой помощи. Он был моим отцом, и если ситуация бы этого потребовала, то я бы позаботился о нем.
Однако я могу сказать о нем намного больше хороших вещей, чем плохих. Есть очень много хороших, теплых и прекрасных воспоминаний.
Удивительно то, как можно расчувствоваться, когда думаешь о хороших вещах. Мы всегда дарили друг другу объятия и любовь была между нами. Мы всегда были в хороших отношениях.
Я был счастлив жить жизнью обычного молодого человека».
Уже сегодня, 9 октября Иванов в составе своей национальной команды сыграет со сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022.
Онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.
Команды проведут встречу на необычном стадионе в Хельсинки, который может при необходимости служить бомбоубежищем.
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