«Было сложно навещать отца в тюрьме на Рождество». Жесть из семьи игрока сборной Финляндии

Роберт Иванов / фото - Suomen

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов рассказал HS о своем отце, который из-за драки в состоянии алкогольного опьянения сидел за решеткой:

Было сложно навещать его в тюрьме на Рождество. Тогда он пробыл там пару недель. В 15 лет я пошел повидаться с отцом в тюрьму и поговорить с ним по телефону. Когда сейчас произношу это вслух, то звучит довольно дико.

Мне приходилось звонить ему после той драки в машине скорой помощи. Он был моим отцом, и если ситуация бы этого потребовала, то я бы позаботился о нем.

Однако я могу сказать о нем намного больше хороших вещей, чем плохих. Есть очень много хороших, теплых и прекрасных воспоминаний.

Удивительно то, как можно расчувствоваться, когда думаешь о хороших вещах. Мы всегда дарили друг другу объятия и любовь была между нами. Мы всегда были в хороших отношениях.

Я был счастлив жить жизнью обычного молодого человека».