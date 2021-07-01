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Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»

Игроки проводят отличный турнир
Футбол Евро-2020
21:30
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Анатолий Бышовец / фото - dynamo.kiev

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал о своих впечатлениях от выступлений сборной Украины на этом евро, и о героической победе над шведами:

«Смотрел ли матч Украины с Швецией? Как я могу не смотреть, если родился в Киеве и был игроком «Динамо»? Конечно смотрел. Я очень рад за ребят и тренера Андрея Шевченко, который закончил школу, которой я руководил, как тренер.

Говоря о Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий - психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость порой заканчивается и серьезными травмами, что мы увидели в составе той же Украины.

Настрой и дух украинской сборной чувствовался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они добились успеха в равной игре, я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить.

Я думаю, Украине будет очень сложно с Англией. Особенно при потере ряда ведущих игроков. Например, Яремчука и Ярмоленко. Уверен, что равноценно их заменить в составе сборной Украины некем. Конечно, надо отдать должное Зинченко, который сам забил и ассистировал в моменте с решающим голом. Но Яремчук и Ярмоленко те футболисты, которые придают уверенность всей команде, и без них Украине будет сложно против такого соперника, как Англия».

Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет непростой матч с Англией, который состоится уже в субботу на «Олимпийском» стадионе в Риме. Начало – в 22:00.

Напомним, вратарь англичан рассказал, какого украинского игрока нужно опасаться.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол)

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