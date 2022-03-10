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Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»

УАФ хочет лишить предателя тренерской лицензии
Футбол Украинские легионеры
11:28
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Анатолий Тимощук / Фото: Фокус

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая в своем Facebook обратилась к предателю Украины.

«Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь, что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней».

Напомним, УАФ хочет отобрать у Тимощука тренерскую лицензию и выключить его с реестра игроков сборной Украины.

Петр Приходько
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Теги

Анатолий Тимощук Зенит

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