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Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб

Диего Лонго покинул «Динамо» зимой
Футбол Украинская Премьер-лига
14:41
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Фото: ФК Динамо

Бывший ассистент главного тренера «Динамо» Диего Лоного может возглавить клуб.

Предложение специалисту сделала албанская команда «Кукеси», сообщает Panorama Sport. Клуб занял шестое место по итогам прошлого сезона.

Переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. К работе он приступит уже летом.

Лонго год назад вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Динамо», но зимой покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Андрей Усмонов
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