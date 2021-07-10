Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Бывший форвард сборной Англии Маринер умер в возрасте 68-ми лет
Он выступал за национальную команду 8 лет
Пол Маринер / Фото: Twitter
Бывший форвард сборной Англии Пол Маринер скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Маринер выступал за сборную Англии с 1977-го по 1985-й годы, забив 13 мячей в 35-ти матчах за национальную команду.
На клубном уровне вместе с «Ипсвичем» Маринер становился обладателем Кубка Англии (1978) и Кубка UEFA (1981). Тренерская карьера Маринера проходила в США.
Завтра сборная Англии сыграет в финале Евро-2020.
Видео трансляция матча Италия – Англия.
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