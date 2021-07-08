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Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»

Дирявка отметил качественную работу тренерского штаба
Футбол Сборная Украины
10:21
Бывший игрок сборной Украины: «Несмотря на четвертьфинал Евро-2020, за весь турнир поставлю четыре с «-»
Фото: Пресс-служба UEFA

Экс-защитник сборной Украины Сергей Дирявка оценил выступление сборной Украины на Евро-2020, где украинцы завершили свой путь в четвертьфинале.

Сергей Георгиевич, по пятибалльной системе, на сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы?

По своему восприятию, по эмоциональной составляющей, думаю, и главный тренер сборной не совсем доволен конечным результатом, многое не получилось, поэтому поставлю четыре с минусом.

Что вас огорчило в игре команды Андрея Шевченко?

К минусам я бы отнес не оптимальное состояние наших лидеров. В первую очередь это касается Александра Зинченко и Руслана Малиновского. По каким причинам, можно только догадываться. Но каким был Малиновский в чемпионате Италии и на Евро, это две большие разницы. Проблемы у полузащитника, я так понимаю, были серьезные.

Считаю, и травма Александра Зубкова в дебюте матча с Нидерландами повлияла на потенциал и структуру игры сине-желтых, этого исполнителя наигрывали на основу. Также нашей команде не хватало целостности действий. Думаю, были причины таких перепадов в игре. Тем не менее, тренерский штаб сборной, на мой взгляд, сделал качественную работу. Как бы то ни было, но сборная Украины добилась исторического результата, пробившись в четвертьфинал.

Нужно ли было больше доверять запасным?

На этот вопрос я не возьмусь отвечать категорично. Сейчас все могут рассуждать, как хотят, но, уверен, что все решения принимались в соответствии с какими-то внутренними моментами. Тренерский штаб владел информацией, поэтому наставники исходили из всех данных, которые были на руках. Только они отвечают за каждое свое действие.

А вообще чемпионат Европы для сборной Украины был словно американские горки, от возгласов радости до вздохов разочарования. Считаю, что тренерский штаб сборной сработал хорошо. Да, можно было выступить лучше, но в футболе даже мелочи решают многое. Есть один и самый важный момент – результат сборной Украины не обсуждается.

Также Дирявка назвал главные лучших игроков сборной Украины на континентальном первенстве.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (футбол)

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