Бывший лидер «Зари» признался, что его хотели натурализовать в России

Дмитрий Иванисеня / Фото: Twitter

Полузащитник «Крылья Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал, как его хотели натурализовать в России.

После турнира в Дагомысе так и получилось — я потренировался два дня, после чего они сказали, что хотят, чтобы я остался.

На тот момент все хоть и знали, что «Краснодар» — хорошая команда, но она только строилась, а «Шахтёр» был топ-командой. Наверное, все дети на Украине хотят попасть либо в «Динамо», либо в «Шахтёр».