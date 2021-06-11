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Бывший министр иностранных дел Украины: «Не попасть в финал с такой формой просто невозможно»
Климкин считает, что сборная Украины теперь имеет дополнительную мотивацию
Павел Климкин / Фото: УНИАН
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook высказался о новой форме сборной Украины.
«В годовщину безвиза подарок от UEFA это просто нечто. Теперь надеваем новую форму и едем с ней по полной. Будем всем объяснять, о чем наша форма и о чем мы, украинцы. Не попасть в финал с таким атрибутом теперь просто невозможно».
Напомним, UEFA запретил слоган «Героям слава!» на новой форме сборной Украины. В УАФ уже отреагировали.
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