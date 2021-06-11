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Бывший министр иностранных дел Украины: «Не попасть в финал с такой формой просто невозможно»

Климкин считает, что сборная Украины теперь имеет дополнительную мотивацию
Футбол Евро-2020
17:52
Бывший министр иностранных дел Украины: «Не попасть в финал с такой формой просто невозможно»
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook высказался о новой форме сборной Украины.

«В годовщину безвиза подарок от UEFA это просто нечто. Теперь надеваем новую форму и едем с ней по полной. Будем всем объяснять, о чем наша форма и о чем мы, украинцы. Не попасть в финал с таким атрибутом теперь просто невозможно».

Напомним, UEFA запретил слоган «Героям слава!» на новой форме сборной Украины. В УАФ уже отреагировали.

Петр Приходько
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