Бывший партнер по команде выразил поддержку семье Эриксена

Весь футбольный мир сейчас с датчанином

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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд на своей странице в Twitter прокомментировал победу над сборной России, а также поддержал после страшной ситуации Кристиана Эриксена:

«Первая победа в турнире, но сегодня речь шла не только о футболе. Мой друг, Кристиан Эриксен, мои мысли с тобой и твоей семьёй».

В концовке первого тайма на газон без сознания упал полузащитник датчан Кристиан Эриксен. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

Матч приостановили и собирались переносить на другой день. Но, после сообщения пресс-службы UEFA о стабилизации состояния футболиста поединок продолжили.

Алдервейрелд и Эриксен вместе выступали в «Тоттенхэме» в период с 2015 по 2020 год. Бельгиец до сих пор играет в составе «шпор», а датчанин уже в футболке «Интера» брал «скудетто» в минувшем сезоне.

Напомним, сборная Бельгии разгромила Россию, а Финляндия одержала свою первую победу на Евро в истории в матче, который запомниться не из футбольных причин.