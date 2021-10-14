Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бывший подопечный Петракова: «Он – не физрук, физруки не выигрывают чемпионаты мира»

Радченко высказался о бывшем тренере
Футбол Сборная Украины
15:41
Бывший подопечный Петракова: «Он – не физрук, физруки не выигрывают чемпионаты мира»
Александр Петраков / Фото: УАФ

Бывший форвард юношеских сборных Украины Артем Радченко рассказал о работе под руководством Александра Петракова.

– У Петракова всегда были команды, которые чисто коллективно сильны. Он больше мотиватор. На то время, когда я с ним работал. Сейчас футбол меняется, возможно, он тоже меняет свою тактику. Начиная с 15 лет, когда он нас принял, мы выходили на игру больше не в футбол играть, а бороться, стелиться в подкатах. За счет этого, наверное, у нас и был результат.

Мы выиграли много турниров. За счет бойцовских качеств, его настроя на игру и вертикального футбола Петракова, когда должны все нестись вперед и назад. Когда мы были молодыми, это нам подходило. А когда подрастали, то понимали, что только за счет этого матчи не выигрываются. Должны быть какие-то технические и тактические качества, а не только борьба. Тем не менее мы выходили и на Евро, и на ЧМ. Значит, результат был.

Не удивился, когда Петраков возглавил национальную сборную Украины. Он заслужил этот шанс. За свою страну каждый готов биться-бороться, но у него это, наверно, на первом месте. У Петракова, возможно, меньше рисунка игры, но главное, чтобы был результат. Я не могу сказать, что это физрук. Это у него такие методы. Думаю, физруки чемпионаты мира не выигрывают.

– Петраков самый сильный тренер в твоей карьере?

– Нет, совсем нет. Самый сильный – Маркевич. Помощники Маркевича больше учавствовали в тренировочном процессе, чем сам он. Но он понимал игру, знал, какой футболист нужен для того или иного матча. Он подбирал задачи под определенные матчи, в этом чувствовался сумасшедший профессионализм.

Пресс-конференции Петракова интересны людям, но как тренера я не считаю его самым сильным в своей карьере. Петраков – правдоруб, что говорит, то и думает. Поэтому и нравится многим людям своей человечностью, открытостью и прямолинейностью. Я тоже его за это уважаю и ценю.

Бывали ситуации под руководством Петракова, когда ты сыграл три матча хорошо, а один плохо, и он может тебя похоронить, словесно уничтожить. Морально это чуть-чуть убивало, когда нам было по 15-16 лет. Когда становились старше, то уже относились к этому с улыбкой, со смешком. Потому что знали, что он быстро отходчивый.

У меня с ним были интересные отношения. Он меня и любил, и ненавидел. Был момент, когда мы играли отбор в элит-раунд с Англией. Нам надо было только выигрывать, а англичанам можно было сыграть вничью. У нас была теория. Все моменты, которые нам показывали, были про оборону. Потом Петраков спрашивает: «Есть вопросы?». Я говорю: «Да, есть. Нам же выигрывать надо. То есть хотя бы один мяч забить. А у нас все об обороне». Он ответил: «Если не хочешь отбирать, значит, будешь сидеть».

Я сказал, что не в этом же дело. В любом случае буду отбирать и стараться. Просто нам все рассказали только о защите. Петраков говорит: «Я тебя услышал. Будешь сидеть». Ну вот я и сидел. Вышел на второй тайм, а мы в итоге выиграли 1:0. Забили чисто на фарте. Люди сами себе мяч затолкали на 94-й минуте. Радости было много. Потом Васильевич подходит и говорит: «Видишь, можно весь матч обороняться и выиграть». И что ты ему скажешь? А там момент прошел один из тысяч


Ранее президент УАФ Андрей Павелко высказался о том, что Петраков слишком эмоционален.

Источник: SportArena Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Футбол Сборная Украины
13 октября 23:00
5
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Футбол Сборная Украины
13 октября 22:03
Павелко – о невызове Малиновского: «Никогда не вмешивался в решения главного тренера»
Павелко – о невызове Малиновского: «Никогда не вмешивался в решения главного тренера»
Футбол Сборная Украины
13 октября 19:59
1
Павелко отказался сравнивать зарплату Шевченко и Петракова: «Мы никогда не работаем с людьми, для которых главное – финансовые вопросы»
Павелко отказался сравнивать зарплату Шевченко и Петракова: «Мы никогда не работаем с людьми, для которых главное – финансовые вопросы»
Футбол Сборная Украины
13 октября 19:28
Павелко: «Петраков – настоящий. Он первый, кто открыто рассказывает о том, что происходит в команде»
Павелко: «Петраков – настоящий. Он первый, кто открыто рассказывает о том, что происходит в команде»
Футбол Сборная Украины
13 октября 19:19
Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»
Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»
Футбол Сборная Украины
13 октября 18:34

Новости: Футбол

Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Примерa (Испания)
19:50
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
В мире
19:45
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Украинская Премьер-лига
18:40
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Сборная Украины
18:23
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Украинская Премьер-лига
17:59
Кополовец: «Геи – больные люди»
Кополовец: «Геи – больные люди»
Украинская Премьер-лига
17:56
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Украинская Премьер-лига
17:49
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:20
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Украинская Премьер-лига
16:04
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00