Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»
Павелко: «Петраков – настоящий. Он первый, кто открыто рассказывает о том, что происходит в команде»
Президенту УАФ нравятся эмоции главного тренера
19:19
Александр Петраков и Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал эмоциональность главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
«Мы общались с Петраковым по поводу его эмоций. И я ему говорил, что он – настоящий. Настоящий мужик и настоящий боец. Он откровенный, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. Раньше такого не было, чтобы открыто рассказывали, что происходит в команде.
Петраков привнес искренность, но он будет преподносить разные подходы к пресс-конференциям. Все это – его решения. Как строить общение и все остальное».
Ранее Павелко высказался о приставке «и.о» у Петракова.