«Барселона» предложила Гризманна двум топ-клубам АПЛ
Бывший полузащитник «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовский Аравии
Паулиньо продолжает турне по странам Азии
Фото: FC Barcelona
Бразильский полузащитник Паулиньо на правах свободного агента перешел «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба клуба.
Предыдущим клубом 32-летнего футболиста был китайский «Гуанчжоу Эвергранд». А с 2017 по 2019 года он выступал за «Барселону».
В минувшем сезоне бразилец провел 14 матчей за «Гуанчжоу», в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, «Барселона» хочет продать звездного форварда.
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