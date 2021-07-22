Бывший полузащитник «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовский Аравии

Паулиньо продолжает турне по странам Азии

Фото: FC Barcelona

Бразильский полузащитник Паулиньо на правах свободного агента перешел «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом 32-летнего футболиста был китайский «Гуанчжоу Эвергранд». А с 2017 по 2019 года он выступал за «Барселону».

В минувшем сезоне бразилец провел 14 матчей за «Гуанчжоу», в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, «Барселона» хочет продать звездного форварда.