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Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»

Украинец очень хотел попасть в мадридскую команду
Футбол Украинские легионеры
17:35
Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Андрей Лунин / фото - Real Madrid

Тренер вратарей «Днепра-1» Валерий Городов рассказал, как подготавливал Андрея Лунина к переходу в мадридский «Реал».

Если не ошибаюсь, Кернозенко был одним из тех, кто готовил в «Днепре» Андрея Лунина?

«Все верно. У нас в тренерской команде существует определенная ротация – с Андреем попеременно занимались Кернозенко, Николай Медин и я».

Какими качествами выделялся Лунин еще до того, как занял место в воротах первой команды?

«Он пришел к нам из Харькова технически подготовленным – с хорошей стартовой базой. Мальчик обладал прекрасными физическими задатками и был легко обучаем – схватывал на лету те вещи, которые другим приходилось растолковывать по много раз.

Ну и, конечно, поражал своей психологической устойчивостью. Спокойный, рассудительный, сконцентрированный. Часто приходил наблюдать за тренировками вратарей первой команды, а я его подбадривал: скоро, мол, поработаем вместе».

Перейдя из «Зари» в «Реал», парень прислал вам в знак благодарности футболку своего нового клуба – это говорит о многом.

«Возможно, все дело в нескольких индивидуальных тренировках, которые мы провели с Андреем перед его отъездом в Мадрид. Он сам позвонил, попросил позаниматься с ним персонально, чтобы немного подтянуть физику. Мы тогда хорошо поработали – над скоростью, выходами, техникой.

Управились за неделю с небольшим. Судя по тому, что через год по просьбе Лунина мы повторили весь цикл тренировок, ему они пошли на пользу. И, конечно, готовились мы отдельно от команды – чтобы не было претензий со стороны «Реала».

Украинец стал игроком сливочных в 2018, но пока что не получил шанса закрепиться в составе команды. Игрок успел покататься по многочисленным арендам в «Леганес», «Вальядолид» и даже «Реал Овьедо» из второго испанского дивизиона.

Лунин не может соревноваться с Тибо Куртуа за место в основе, но пока бельгиец на отдыхе, то именно Андрей защищает рамку команды, и уже успел выйти в основе в товарищеском матче.

Хоть Карло Анчелотти и хочет доверить украинцу шанс показать себя в матчах Примеры и Лиги Чемпионов, но испанские медиа пророчат игроку не самое оптимистичное будущее в Мадриде.

Павел Харченко
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Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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