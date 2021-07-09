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Бывший украинский форвард отстранен от футбола из-за договорных матчей

Бабырь играет в Латвии
Футбол Украинские легионеры
17:47
Бывший украинский форвард отстранен от футбола из-за договорных матчей
Фото: ФК Волынь

Бывший украинский нападающий клуба «Ноа Юрмала» Алексей Бабырь отстранен от футбола на один год.

Игрок был заподозрен в участии в договорном матче в чемпионате Латвии. 29 мая «Лиепаи» уступил «Ноа Юрмала» (0:5).

Латвийская федерация футбола через свой сайт сообщила, что Бабырь отстранен от футбола на 12 месяцев. Дисквалификацию получили также еще два игрока и все трое были оштрафованы. При этом, разбирательства продолжаются.

За «Ноа Юрмала» Бабырь выступает с зимы этого года. До этого он числился в «Таврии», которая базируется в оккупированном Крыму. В свое время он играл за «Волынь». В 2014-м году он принял гражданство России.

Ранее из-за подозрения договорного матча был задержан в УПЛ матч «Миная» с «Шахтером»,

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