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Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»

Полузащитник сменил клуб
Футбол Серия А (Италия)
20:50
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Фото: twitter.com/Inter

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу перешел в «Интер».

Стороны достигли соглашения. Контракт рассчитан на три года, сообщает сайт клуба.

Предыдущие четыре года 27-летний турок провел в «Милане». Его контракт с командой завершался в конце июня и стороны не договорились о его продлении.

В «Интере» он будет заменой Криситана Эриксена, который вряд ли сможет играть.

Андрей Усмонов
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Теги

Милан Интер Хакан Чалханоглу

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