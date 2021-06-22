Экс-форвард «Милана»: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Полузащитник сменил клуб
20:50
Фото: twitter.com/Inter
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу перешел в «Интер».
Стороны достигли соглашения. Контракт рассчитан на три года, сообщает сайт клуба.
Предыдущие четыре года 27-летний турок провел в «Милане». Его контракт с командой завершался в конце июня и стороны не договорились о его продлении.
В «Интере» он будет заменой Криситана Эриксена, который вряд ли сможет играть.
Комментарии 0