Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»

Полузащитник сменил клуб

Фото: twitter.com/Inter

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу перешел в «Интер».

Стороны достигли соглашения. Контракт рассчитан на три года, сообщает сайт клуба.

Предыдущие четыре года 27-летний турок провел в «Милане». Его контракт с командой завершался в конце июня и стороны не договорились о его продлении.

В «Интере» он будет заменой Криситана Эриксена, который вряд ли сможет играть.