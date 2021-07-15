В «Милане» подтвердили переход Жиру
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Полузащитник перешел в «Интер»
11:23
Фото: inter.it
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал Football-Italia свой уход из «Милана».
«Переход из «Интера» в «Милан»? Шумиху создают фанаты – это нормально. Это нормально для такого игрока. Но не я первый, не я последний. Многие футболисты переходили из «Милана» в «Интер» и наоборот.
Я просто хочу смотреть в будущее, при всем моем огромном уважении к «Милану». Я много сделал для клуба за эти 4 года и был уважителен с каждым. Те, кто знают меня, знали все. Но теперь у меня новое приключение в «Интере», и я с нетерпением жду его.
Пиоли – единственный человек, который сильно хотел видеть меня в «Милане». Я много раз разговаривал с ним, но он с уважением отнесся к моему решению и пожелал мне удачи».
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