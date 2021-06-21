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Чалханоглу сменит «Милан» на «Интер»
«Нерадзурри» предложили большую зарплату
08:28
Фото: Fanatik
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к переходу в «Интер».
Контракт игрока с «россонери» истекает в конце июня. «Милан» предложил продление контракта, однако турка не устроила зарплата.
«Интер» предложил на 1 миллион евро оклад больше, чем «Милан». Хакан готов сменить команду.
Как сообщает Sky Sport Italia, стороны близки к сделке. Он достанется «Интеру» свободным агентом.
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