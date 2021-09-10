Звезды «Реала» вместе с Виталием Кличко приняли участие в открытии футбольного поля в Киеве
Чеферин: «Откуда у «Реала» 180 миллионов евро на Мбаппе, если им чтобы выжить нужна Суперлига»
Президент UEFA намекает на ложь Переса
Фото: The Times
Президент UEFA Александер Чеферин
задается вопросом, откуда у «Реала» есть деньги для покупки форварда ПСЖ Киллиана Мбаппе, если для выживания им так нужна была Европейская Суперлига.
Слова Чеферина приводит Der Spiegel:
Флорентино Перес жалуется и говорит, что клуб может выжить только с помощью создания Суперлиги, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро.
Напомним, что Чеферин считает проект Суперлиги – убийством футбола.
Комментарии 0