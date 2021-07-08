«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда

Лондонцы хотят усилиться нападающим

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Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд может оказаться в АПЛ.

Норвежец интересен «Челси» и лондонцы готовы сделать предложение. «Синие» могут предложить 150 миллионов фунтов за лидера немцев, сообщает 90min.com.

Холанда хотят видеть в команде Томас Тухель и Роман Абрамович. В клубе уверены, что лучше форварда им не найти.

Холанд также интересен «Реалу» и «Баварии». В «Боруссии» хотят сохранить игрока.