«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ

«Лондонцы» дважды брали этот трофей после победы в ЛЕ

Челси / фото - UEFA

Лондонский «Челси» ждет пятый в их истории матч за Суперкубок UEFA, где противостоять им будет испанский «Вильярреал». За последние 9 лет – это будет четвертый матч лондонцев за этот трофей.

«Аристократы» уже становились обладателями Суперкубка в 1998 году. Тогда лондонский клуб получил право сражаться за этот трофей после победы над «Штутгартом» в финале матча за Кубок обладателя кубка UEFA (в дальнейшем турнир был переформатирован в Лигу Европы).

Но вот прошлые три игры за престижный еврокубок закончились для «синих» не так успешно. После неожиданной победы в Лиге чемпионов 2012 «Челси» ждал разгром от «Атлетико» со счетом 4:1 в матче за Суперкубок.

Последующие победы в Лиге Европы также не помогли лондонцам забрать себе трофей: в 2013 кубок забрала «Бавария», а в 2019 «Ливерпуль».

Таким образом, у «синих» будет хороший шанс впервые в 21 веке взять Суперкубок UEFA, и впервые сделать это в качестве триумфаторов Лиги чемпионов.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.