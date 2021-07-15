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«Челси» предлагал «Боруссии» двух игроков в обмен на Холланда

Немцы не хотят отпускать своего лидера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:15
«Челси» предлагал «Боруссии» двух игроков в обмен на Холланда
Эрлинг Холанд / фото - Sky Sports

Лондонский «Челси» предложил «Боруссии» сделку по обмену игроков, сообщает Sky Germany.

Англичане хотели получить нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда в обмен на двух футболистов группы атаки: Тэмми Абрахама и Каллума Хадсона-Одои.

Руководство немецкого клуба ответило категоричным отказом. Не смотря на то, что игрока в «Челси» хочет видеть лично Томас Тухель, а Роман Абрамович выделил на этот трансфер 175 миллионов евро, «шмели» не отпустят Холанда этим летом, и уже заявили, что игрок останется в Дортмунде.

С приходом Тухеля игроки выпали из ротации, и не получают достаточно игрового времени. Ранее, Хадсона-Одои пыталась подписать «Бавария», но сейчас мюнхенцы уже не торопятся с предложением.

Напомним, «Челси» отдаст опытного форварда «Милану».

Павел Харченко
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Теги

Челси Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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