«Челси» снова лишь по пенальти прошел соперника в Кубке английской лиги

За «Астон Виллой» последовал «Саутгемптон»

Фото - ФК Челси

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» в серии пенальти одолел «Саутгемптон».

«Аристократы» сумели открыть счет под перерыв. Отличился Хавертц. Однако почти сразу после перерыва Адамс его сравнял.

«Святым» удалось довести дело до серии 11-метровых ударов. Сильнее в ней оказались хозяева. Примечательно, что ранее «синие» уже прошли «Астон Виллу» с аналогичным счетом в основное время и по пенальти.

«Челси» вышел в следующую стадию турнира. Следующий соперник команды определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

«Челси» – «Саутгемптон» 1:1 (пен. – 4:3)

Голы: Хавертц, 44 – Адамс, 47

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Сарр, Джеймс, Чалоба, Хавертц, Баркли (Чилуэлл, 67), Зиеш (Маунт, 67), Ковачич, Хадсон-Одои, Сауль.

«Саутгемптон»: Форстер, Салису, Валери, Войнович, Уокер-Питерс, Дженепо (Ливраменто, 83), Армстронг (Смоллбоун, 77), Диалло (Ромеу, 77), Телла (Уолкотт, 67), Адамс (Лонг, 66), Армстронг.

Предупреждения: Диалло, Дженепо, Форстер