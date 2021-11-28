«Челси» сыграл вничью с МЮ и уже 4 года не может победить «дьяволов» в АПЛ

Безвыигрышная серия длится 8 матчей

«Челси» расписал боевую ничью с «Манчестер Юнайтед» / фото - Getty Images

Лондонский «Челси» расписал боевую ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что «синие» не могут обыграть МЮ в рамках АПЛ уже четыре года подряд. Серия длится 8 матчей, из которых команды пять раз сыграли вничью, и трижды лондонцы терпели поражения.

В последний раз «Челси» побеждал «Юнайтед» в АПЛ в ноябре 2017 года. Тогда матч завершился со счетом 1:0.

В таблице «Челси» идет на первом месте, имея 30 очков в активе (9 побед, 3 ничьих, 1 поражение), а МЮ расположился на 8-й строчке с 18-ю очками (5 побед, 3 ничьих, 5 поражений).

АПЛ. 13-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:0)

Голы: Санчо (50), Жоржиньо (69, пенальти).

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо (Маунт, 78), Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик, Вернер (Лукаку, 82), Хадсон-Одои (Пулишич, 78).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89), Мактомини, Санчо (Роналду, 64), Рэшфорд (Лингард, 77).

Предупреждения: Мактомини (45), Рэшфорд (49), Джеймс (53), Бруну Фернандеш (77), Роналду (90), Жоржиньо (90), Байи (90).

Напомним, матч 13-го тура «Бернли» – «Тоттенхэм» перенесен из-за непогоды.