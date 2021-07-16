«Челси» требует 40 миллионов за своего форварда

Игрок может сменить клубную прописку, но остаться в Лондоне

Тэмми Абрахам / фото - The Telegraph

«Арсенал» проявляет предметный интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму, сообщает The Telegraph.

«Аристократы» требуют у своих лондонских соседей 40 миллионов фунтов стерлингов за форварда. Для «Арсенала» такая сумма является достаточно высокой, поэтому «канонирам» придется продать ряд своих игроков, чтобы позволить себе это приобретение.

Игрок сам не прочь стать игроком «пушкарей», ведь он с детства является фанатом клуба, и лично поклонником таланта легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри.

К тому же, с приходом Томаса Тухеля игровое время англичанина значительно уменьшилось. Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард доверял форварду и давал ему возможности проявить себя, но Тухель предпочел ему дорогостоящего Тимо Вернера и опытного Оливье Жиру, который вскоре станет игроком «Милана».

В минувшем сезоне Абрахам провел лишь полторы тысячи минут в синей футболке и записал на свой счет 18 голевых действий.

Напомним, «Челси» пытался обменять Абрахама на Эрлинга Холанда.