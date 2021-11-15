В Испании считают, что Лунин готов покинуть «Реал» ради игровой практики
Чемпион Франции связался с «Реалом» касательно аренды Лунина
«Лилль» хочет пригласить украинского вратаря
13:49
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может оказаться в «Лилле», сообщает TodoFichajes.
По информации источника, «Лилль» уже связывался с «Реалом» по поводу аренды украинского голкипера. Формально «Лилль» запросил о трансфере, но в «Реале» не готовы на такой ход и готовы рассмотреть лишь вариант с арендой.
Лунин не сыграл ни одной минуты в официальных матчах за «Реал» в этом сезоне. Последний раз Лунин играл за «Реал» в товарищеском матче с «Миланом» (0:0) 8 августа.
Ранее сообщалось, что «Реал» не хочет отпускать Лунина.
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