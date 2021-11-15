Чемпион Франции связался с «Реалом» касательно аренды Лунина

«Лилль» хочет пригласить украинского вратаря

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может оказаться в «Лилле», сообщает TodoFichajes.

По информации источника, «Лилль» уже связывался с «Реалом» по поводу аренды украинского голкипера. Формально «Лилль» запросил о трансфере, но в «Реале» не готовы на такой ход и готовы рассмотреть лишь вариант с арендой.

Лунин не сыграл ни одной минуты в официальных матчах за «Реал» в этом сезоне. Последний раз Лунин играл за «Реал» в товарищеском матче с «Миланом» (0:0) 8 августа.

Ранее сообщалось, что «Реал» не хочет отпускать Лунина.