Футбольный агент: «Спортивный комплекс «Шерифа» входит в двадцатку лучших спортивных центров Европы»
Чемпион Испании хочет подписать защитника «Шерифа»
Бразилец привлек внимание гранда своей игрой
20:49
Фото: ФК Шериф
Защитник «Шерифа» Кристиано может оказаться в Испании.
Бразилец привлек внимание своей игрой несколько клубов. Среди них – мадридский «Атлетико».
Матрасники давно ищут усиление левого фланга защиты. Клуб впечатлен игрой «Шерифа» и конкретно бразильского игрока, сообщает todofichajes.com.
28-летний Кристиано выступает за «Шериф» с 2017-го года. До этого он играл в третьей лиге Бразилии.
О «Шерифе» также высказался итальянский агент.
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