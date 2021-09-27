Чемпион мира и Европы готов уйти из «Манчестер Юнайтед» зимой

Хуан Мата сыграл всего 62 минуты в этом сезоне

Хуан Мата / фото - tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.

Контракт испанца истекает в конце сезона, но он готов уйти из команды уже в январе, если ситуация не изменится, сообщает Manchester Evening News.

Мате разрешат вести переговоры с другими клубами. В этом сезоне он сыграл 62 минуты – в матче Кубка лиги против «Вест Хэма».

Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. За это время он сыграл 274 матча за клуб, в которых забил 51 гол. В этом году полузащитник продлил контракт с «Красными Дьяволами».