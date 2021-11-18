Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Чемпион мира в составе «Баварии» может оказаться в «Интере» или «Тоттенхэме»

Контракт хавбека с мюнхенцами истекает летом
Футбол Бундеслига (Германия)
11:45
Чемпион мира в составе «Баварии» может оказаться в «Интере» или «Тоттенхэме»
Корентен Толиссо / фото - FC Bayern

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо летом сменит клубную прописку, сообщает Kicker.

Футболистом интересуется миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Контракт француза с мюнхенцами истекает в июне 2022-го года, и он может покинуть команду свободным агентом.

Хавбек окончательно выпал из ротации немецкого гранда, проведя лишь 260 минут в текущем сезоне. Игрок и ранее не мог выиграть конкуренцию у Горецки, Киммиха и Мюллера, а в этой кампании начал показывать уверенную игру молодой Джамал Мусиала, который вовсе задвинул Толиссо в глубины скамейки запасных.

Французский полузащитник перешел в мюнхенский клуб в 2017-м году за 45 миллионов евро из «Лиона».

Вместе со своей национальной командой футболист выиграл российский чемпионат мира 2018.

Напомним, экс-директор «Баварии» заявил, что боссы клуба пытались привлечь Жозе Моуриньо.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Корентин Толиссо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта
Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта
Футбол Бундеслига (Германия)
17 ноября 20:22
Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»
Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»
Футбол Серия А (Италия)
13 ноября 22:22
Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Футбол Бундеслига (Германия)
12 ноября 21:27
Президент «Баварии»: «Нам нужно распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной?»
Президент «Баварии»: «Нам нужно распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной?»
Футбол Бундеслига (Германия)
12 ноября 18:24
Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»
Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12 ноября 12:58
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 ноября 09:21

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:58
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Украинская Премьер-лига
12:53
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:48
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Украинская Премьер-лига
12:43
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Серия А (Италия)
12:25
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Мнение
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Сборная Украины
12:18
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Серия А (Италия)
11:59
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Чемпионат мира по футболу
11:53
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Украинская Премьер-лига
11:47
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости