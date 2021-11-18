Чемпион мира в составе «Баварии» может оказаться в «Интере» или «Тоттенхэме»

Контракт хавбека с мюнхенцами истекает летом

Корентен Толиссо / фото - FC Bayern

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо летом сменит клубную прописку, сообщает Kicker.

Футболистом интересуется миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Контракт француза с мюнхенцами истекает в июне 2022-го года, и он может покинуть команду свободным агентом.

Хавбек окончательно выпал из ротации немецкого гранда, проведя лишь 260 минут в текущем сезоне. Игрок и ранее не мог выиграть конкуренцию у Горецки, Киммиха и Мюллера, а в этой кампании начал показывать уверенную игру молодой Джамал Мусиала, который вовсе задвинул Толиссо в глубины скамейки запасных.

Французский полузащитник перешел в мюнхенский клуб в 2017-м году за 45 миллионов евро из «Лиона».

Вместе со своей национальной командой футболист выиграл российский чемпионат мира 2018.

Напомним, экс-директор «Баварии» заявил, что боссы клуба пытались привлечь Жозе Моуриньо.