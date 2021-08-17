«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Все главные события матча на XSPORT.ua
08:53
Пике и Депай в ожидании матча с Атлетиком / Фото: Барселона
В субботу 21 августа во втором туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао принимает обескровленную после ухода Лионеля Месси «Барселону».
Отметим, что в первом туре Примеры «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2).
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 23:00.
Комментарии 0