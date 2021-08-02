Кривцов не выйдет в стартовом составе «Шахтера» на «Генк»
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Александрия». Онлайн трансляция
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3 августа 00:30
Фото: twitter.com/fcshakhtar
В субботу 7 августа в третьем туре Украинской премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет с «Александрией».
Дончане в предыдущих двух турах обыграли «Ингулец» и «Львов». «Александрия» же в первом туре сенсационно победила «Зарю», а затем удивила экспертов, проиграв «Минаю».
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