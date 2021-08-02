Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Александрия». Онлайн трансляция

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Фото: twitter.com/fcshakhtar

В субботу 7 августа в третьем туре Украинской премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет с «Александрией».



Дончане в предыдущих двух турах обыграли «Ингулец» и «Львов». «Александрия» же в первом туре сенсационно победила «Зарю», а затем удивила экспертов, проиграв «Минаю».

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