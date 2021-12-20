Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» Зубкова

Команда сменила тренера

Фото: Fradi.hu

«Ференцварош» через свой сайт сообщил о назначении главным тренером Станислава Черчесова.

Условия контракта с российским тренером пока неизвестны. На этом посту он сменил Петера Штегера, который покинул команду в середине декабря.

Черчесов ранее тренировал сборную России и несколько российских команд. Также он работал в «Легии», с которой выиграл чемпионат Польши.

На данный момент «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. За команду выступает украинский полузащитник Александр Зубков.