Сборная Польши может назначить тренером Черчесова
Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» Зубкова
Команда сменила тренера
Фото: Fradi.hu
«Ференцварош» через свой сайт сообщил о назначении главным тренером Станислава Черчесова.
Условия контракта с российским тренером пока неизвестны. На этом посту он сменил Петера Штегера, который покинул команду в середине декабря.
Черчесов ранее тренировал сборную России и несколько российских команд. Также он работал в «Легии», с которой выиграл чемпионат Польши.
На данный момент «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. За команду выступает украинский полузащитник Александр Зубков.