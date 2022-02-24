Официально. Экс-капитан «Динамо» подписал контракт с «Черноморцем»
Черноморец: «Клуб остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте»
В одесской команде отреагировали на утренние новости
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» через свой сайт опубликовал официальное заявление после вторжения Российской Федерации в Украину.
«Сегодня утром президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны в связи со вторжением со стороны России.
Запланированная на сегодня открытая тренировка, разумеется, отменяется. Мы заботимся о безопасности всех вас и команды.
«Черноморец» остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте.
Несмотря на тревожные новости, не паникуйте. Не распространяйте фейки. Верьте в лучшее и, по возможности, оставайтесь дома с близкими.
Все будет «Черноморец». Все будет Украина».
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