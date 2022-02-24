Черноморец: «Клуб остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте»

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» через свой сайт опубликовал официальное заявление после вторжения Российской Федерации в Украину.

Запланированная на сегодня открытая тренировка, разумеется, отменяется. Мы заботимся о безопасности всех вас и команды.

«Черноморец» остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте.

Несмотря на тревожные новости, не паникуйте. Не распространяйте фейки. Верьте в лучшее и, по возможности, оставайтесь дома с близкими.

Все будет «Черноморец». Все будет Украина».