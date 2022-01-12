«Черноморец» может подписать Юрченко

Также хавбек интересен «Ворскле»

Фото: ФК Десна

Полузащитник Владлен Юрченко может остаться в УПЛ.

Интерес к хавбеку проявляют два клуба – это «Ворскла» и «Черноморец».

Правда, в приоритете у игрока – уехать в другой чемпионат. Сообщается, что он в трансферном списке у клубов Греции, Венгрии и Бельгии.

Первую половину сезона Юрченко провел в «Десне». В декабре он покинул клуб.

Также он выступал за «Зарю».