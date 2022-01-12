Экс-защитник «Зари» и «Десны» присоединился к «Черноморцу»
«Черноморец» может подписать Юрченко
Также хавбек интересен «Ворскле»
Фото: ФК Десна
Полузащитник Владлен Юрченко может остаться в УПЛ.
Интерес к хавбеку проявляют два клуба – это «Ворскла» и «Черноморец».
Правда, в приоритете у игрока – уехать в другой чемпионат. Сообщается, что он в трансферном списке у клубов Греции, Венгрии и Бельгии.
Первую половину сезона Юрченко провел в «Десне». В декабре он покинул клуб.
Также он выступал за «Зарю».
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