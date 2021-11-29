«Черноморец» может сменить владельцев и отказаться от арендованных игроков

Переговоры находится на финальной стадии

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» вскоре может получить новых владельцев.

Как сообщил в программе «Великий футбол» ведущий Александр Денисов. новыми владельцами одесситов станут местные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Ожидается, что все контракты должны быть подписаны в ближайшее время.

Пока неизвестно, о деталях переговорах бизнесменов с нынешним владельцем клуба Леонидом Климовым. Он владеет клубом с 1998-го года.

Также сообщается, что в планах Кауфмана и Грановского полностью изменить состав команды и отказаться от аренд, сделав ставку на своих воспитанников.

Это уже не первые слухи о продаже «Черноморца». Ранее сообщалось, что Климов и экс-президент «Олимпика» Владислав Гельзин вели переговоры о слиянии двух команд, но эти слухи не подтвердились.