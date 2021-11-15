Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»
Стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян
Команды встретятся между собой сразу после международной паузы
фото - ФК Черноморец
В матче 15-го тура УПЛ «Черноморец» сыграет с киевским «Динамо».
Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра рассказал, скольким арендованным у «Динамо» футболистам будет разрешено сыграть против киевской команды:
«Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков».
В составе одесситов находится 16 арендованных у «Динамо» игроков.
Ранее «Шахтера» запрещал «Мариуполю» выпускать взятых у «горняков» футболистов в очной встрече.
Матч «Динамо» и «Черноморца» состоится 19-го ноября в 19:30. Игра была перенесена в Киев.
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