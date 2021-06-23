«Черноморец» назначил нового тренера
«Черноморец» намерен побороться за место в еврокубках в предстоящем сезоне
Клуб будет готовиться к чемпионату в Украине
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» будет готовиться к новому сезону УПЛ в Украине.
Клуб уже озвучил цели на сезон. Команда хочет побороться за место в топ-5. Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный директор Анатолий Мисюра.
«Считаем, что «Черноморцу» вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в «зоне еврокубков».
Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечем других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении «Черноморца».
Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трех тренировочных матчей — 3-го, 10-го и 17-го июля».
«Черноморец» возглавил Юрий Мороз.