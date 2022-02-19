«Черноморец» ведет переговоры с защитником сборной Канады
«Черноморец» объявил о переходе игрока сборной Канады
Джеймс подписал контракт с одесситами
Манджрекар Джеймс (справа) / Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» объявил о переходе защитника сборной Канады Манджрекара Джеймса.
Детали сделки не разглашаются. Контракт был подписан 18 февраля.
По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано на один год.
Первую половину этого сезона он отыграл в Дании за «Вайле». На его счету 13 матчей.
При этом он является игроком сборной Канады. За «клиновых листьев» Джеймс отыграл 17 матчей, забив два мяча.
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