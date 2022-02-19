«Черноморец» объявил о переходе игрока сборной Канады

Джеймс подписал контракт с одесситами

Манджрекар Джеймс (справа) / Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» объявил о переходе защитника сборной Канады Манджрекара Джеймса.

Детали сделки не разглашаются. Контракт был подписан 18 февраля.

По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано на один год.

Первую половину этого сезона он отыграл в Дании за «Вайле». На его счету 13 матчей.

При этом он является игроком сборной Канады. За «клиновых листьев» Джеймс отыграл 17 матчей, забив два мяча.