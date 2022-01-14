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«Черноморец» подписал игрока из MLS
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14 января 15:46
Хорхе Эрнандес / Фото: Eurosport
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хорхе Эрнандес станет игроком «Черноморца», сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.
«У «Черноморца» – трансатлантический трансфер. Хорхе Эрнандес – это первый американец с мексиканскими корнями в украинском футболе. 21-летний свободный агент из «Лос-Анджелес Гэлакси» – неплохая инвестиция для моряков».
Ранее стало известно, что «Черноморец» подписал игрока из Словении.
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