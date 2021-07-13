«Черноморец» продлил контракты с голкипером, защитником и хавбеком

Три футболиста «моряков» останутся в Одессе

Фото - ФК Черноморец

Голкипер Даниил Варакута, защитник Перт Долгов и хавбек Максим Брагару останутся в «Черноморце». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты продлили контракты с «моряками». О длительности новых соглашений пока не сообщается.

В минувшем сезоне Варакута провел 10 матчей, 2 из которых оказались «сухими». Долгов сыграл 12 встреч. А наибольшее количество поединков провел Брагару – 25. В них игрок оформил четыре гола и три ассиста.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Черноморца» Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.