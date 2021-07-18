Чешский тренер: «Футбол сборной России – отсталый»

Восточные соседи провалились на чемпионате Европы

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Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка рассказал iSport.cz о худших командах Евро-2020:

«Турция и Россия показали самый отсталый футбол. Что касается России, это меня удивило больше, потому что после их домашнего чемпионата мира два года назад я думал, что они на подъеме. У России определенно более серьезный потенциал, чем они показали на турнире. Я понимаю, что, например, Северная Македония не может играть с более высокой линией защиты, но Россия? Я считаю, что Россия позорно сыграла с Данией. Внезапно выяснилось, что их модели недостаточно в защитной фазе и после потери мяча. Выяснилось, что не только топ-сборные могут играть современно. Нельзя говорить, что стоимость игроков и их уровень неважны, нет. Но даже маленькие страны – Швейцария, Дания и Австрия – доказали, что могут соответствовать высочайшим стандартам».

Как и сборная Турции, Россия заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Иронично то, что капитан российской сборной Артем Дзюба два года назад говорил, что Роберто Манчини, выигравший с итальянцами Евро-2020, – вообще не тренер.

Напомним, экс-защитник сборной Украины заявил, что на чемпионате Европы его больше всего поразила Россия.