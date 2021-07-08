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Четвертное место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Специалисту выплатят солидную сумму неустойки
Станислав Черчесов / Фото - РИА Новости
С поста главного тренера сборной России уволен Станислав Черчесов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.
По информации ресурса Eurostavka, РФС выплатит специалисту неустойку за досрочное расторжение контракта. Называется сумма в 300 млн российских рублей.
Ранее сообщалось, что на покинутый Черчесовым пост могут прийти Йоахим Лев и Владимир Петкович.
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