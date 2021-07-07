«Шахтер» интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора
Четыре игрока «Шахтера», которые выступали за Украину на Евро-2020, присоединились к команде
«Горняки» готовятся к сезону практически в полном составе
Тарас Степаненко / Фото: УПЛ
Четыре футболиста сборной Украины присоединились к «Шахтеру» на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба «горняков».
Это Марлос, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Ранее к «Шахтеру» присоединились Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Сергей Кривцов получил травму в матче с Англией (0:4) и пока не находится с командой.
Напомним, «Шахтер» намерен подписать еще одного игрока – центрального защитника из Эквадора.
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