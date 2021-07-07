Четыре игрока «Шахтера», которые выступали за Украину на Евро-2020, присоединились к команде

«Горняки» готовятся к сезону практически в полном составе

Тарас Степаненко / Фото: УПЛ

Четыре футболиста сборной Украины присоединились к «Шахтеру» на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба «горняков».

Это Марлос, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Ранее к «Шахтеру» присоединились Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Сергей Кривцов получил травму в матче с Англией (0:4) и пока не находится с командой.

Напомним, «Шахтер» намерен подписать еще одного игрока – центрального защитника из Эквадора.