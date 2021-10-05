Чигринский дебютировал за «Ионикос» и был разгромлен бывшим клубом
Чигринский выбыл из-за травмы на месяц
Защитник получил повреждение в матче чемпионата Греции
17:10
Фото: Ионикос
«Ионикос» проиграл «Ламии» (1:2) в матче чемпионата Греции.
Украинский защитник Дмитрий Чигринский доигрывал эту встречу с травмой. У 34-летнего игрока диагностировали разрыв мышцы берда. Он пропустит около месяца, сообщает SDNA.
В этом сезоне Чигринский сыграл 5 матчей за «Ионикос» в сезоне. Результативными действиями не отметился.
В команду он пришел в сентябре.
Комментарии 0