Чилаверт: «Команде Месси придётся обыгрывать и Бразилию, и судей»

К латиноамериканским арбитрам нет особого доверия

Лионель Месси / фото - Marca

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт раскритиковал судейство на Копа Америка, и заявил, что в финале турнира судьи будут на стороне бразильцев. Слова экс-игрока приводит издание Marca.

«Команда Месси должна быть готова к тому, чтобы им нужно будет победить бразильскую команду, Неймара, VAR и судью. Коррупбол (Прим. – КОНМЕБОЛ) ужасен. Они назначили Остохича судить финал после того, что он сделал в матче Парагвай — Перу. Он был ужасен. Он несправедливо удалил капитана сборной Парагвая Гомеса, а затем дал красную карточку перуанскому игроку. Я бы хотел, чтобы Месси имел 3-4 чистых момента и забил 3-4 гола. Если будут сомнения, судьи предпочтут хозяев турнира. Гений Месси и его партнёры по команде должны выложиться на 1000 процентов».

Ранее, в 2019 году Месси обвинял КОНМЕБОЛ в коррупции, и сказал, что все в этой организации заточено на то, что бы трофеи брала сборная Бразилии. Это случилось после скандального эпизода в матче с Чили, когда Гари Медель и Месси были удалены с поля за неспортивное поведение.

За слова с обвинениями судейского корпуса аргентинец тогда был отстранен от игр за национальную команду на три месяца.

В финале Копа Америка между собой сойдутся Аргентина и Бразилия. Матч пройдет уже в это воскресенье.

Напомним, Месси поиздевался над игроком Колумбии после незабитого пенальти.