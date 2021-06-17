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Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром

Команда Шевченко поднялась на 2-е место после поражения Австрии от Нидерландов
Футбол Евро-2020
01:00
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Фото: UEFA

Завершился 2-й тур Евро-2020 в группе С, где выступает сборная Украины. Команда Андрея Шевченко выиграла у Северной Македонии (2:1). А сборная Нидерландов переиграла Австрию (2:0).

Турнирная таблица группы С перед заключительным туром выглядит следующим образом:

Что уже известно на 100%?

  • Сборная Нидерландов вышла в плей-офф с 1-го места, команда Франка де Бура уже точно не опустится ниже 1-го места. Даже в случае равенства очков с Украиной или Австрией после 3-го тура, Нидерланды имеют преимущество и над Украиной, и над Австрией по очным встречам;

  • Сборная Северной Македонии прекращает борьбу на турнире. Команда Ангеловски точно не сможет занять место выше 4-го даже в случае победы над Нидерландами в последнем туре и равенстве очков с Австрией либо Украиной (по такой же причине – в очных встречах Северная Македония проиграла и Австрии, и Украине);

  • Сборные Украины и Австрии разыграют между собой 2-3 места.

На данный момент команда Андрея Шевченко находится выше Австрии за счет большего количества забитых мячей. Второй гол вингера Нидерландов Думфриса в ворота Австрии был очень важен для нас, ведь он выровнял разницу забитых и пропущенных у Австрии и Украины. А следующим критерием при равенстве очков и однаковой разнице является количество забитых мячей (у Украины он выше, соответственно, мы поднимаемся на 2-е место). Очные встречи (первый критерий) здесь не учитываются, ведь Украина и Австрия еще не играли между собой.

От параллельного матча Нидерланды – Северная Македония уже не зависит ничего. Команды останутся на своих местах при любом счете. Пожалуй, это будет самый скучный матч Евро-2020.

Какие есть варианты после матча с Австрией?

  • Если Украина победит Австрию: Команда Шевченко набирает 6 очков и выходит в плей-офф со 2-го места (выше Нидерландов точно не поднимемся даже в случае равенства очков);

  • Если Украина сыграет с Австрией вничью: при ничейном результате с любым количеством голов мы также выходим в плей-офф со 2-го места (разница голов останется одинаковой, но у нас будет количество забитых);

  • Если Украина проиграет Австрии: а здесь есть варианты. У нас останется 3 очка, и мы будем смотреть в таблицу лучших третьих мест. В таблице лучших третьих мест сначала учитывается количество очков, затем разница забитых и пропущенных мячей, а затем забитые мячи. Пока у нас с этим все более-менее в порядке. Не забываем, что из 6-ти третьих мест в плей-офф выйдут четыре лучших места, а два худших покинут турнир.

Если Украина выйдет в плей-офф со 2-го места, то с 99% вероятностью встретится с Италией в 1/8 финала. 2-е место группы С выходит на 1-е место группы А. Теоретически также на 1-е место претендует Уэльс, если победит Италию в 3-м туре.

Если Украина выйдет в плей-офф как одна из лучших третьих команд – есть варианты. Третья команда группы С может встретиться с 1-й командой группы F (Франция, Португалия, Германия, Венгрия) или E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).

Что мы имеем в итоге? Если Украина не проиграет Австрии в 3-м туре, то точно выйдет из группы со 2-го места (при любом раскладе – победа или ничья) и сойдется с победителем группы А (сборная Италии на 99%).

А какого соперника хотели бы вы для Украины в случае прохода в плей-офф Евро-2020? Пишите в комментариях.

Петр Приходько
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Австрии (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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